Choque y despiste en la ruta en Chacabuco

Esta tarde. Se sumó más información. También hubo un choque en la ciudad.
La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un accidente de tránsito en la ruta 30.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió camino a Chivilcoy cerca de la Escuela 28. Participaron una camioneta y un camión. La camioneta despistó y terminó en la bencina. El conductor sufrió lesiones. Se envió una ambulancia desde el Hospital de Chacabuco.
Choque y fuga. En la ciudad de Chacabuco hubo un choque en Duberty y Liniers. Una moto que se fue del lugar fue encontrada en Coronel Suárez y Castelli por personal de Tránsito, con con su conductor. No obstante, no hubo heridos.
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