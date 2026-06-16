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martes, 16 de junio de 2026

Susto en una vivienda de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró una situación traumática en una vivienda de la ciudad de Chacabuco. 



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Hubo un principio incendio en el sector de la cocina. Los moradores de la casa pidieron auxilio a la policía pero pudieron controlar el siniestro por sus propios medios. No fue necesaria que se hicieran presentes los bomberos voluntarios. Ocurrió en Santa Fe entre Olavarría y Alberdi.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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