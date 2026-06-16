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martes, 16 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Dolly . 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Rosa Dolly Milione. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Cerrito 24. Sepelio a las 11.00

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