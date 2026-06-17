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miércoles, 17 de junio de 2026

Bocinazo en Chacabuco por el triunfo de la selección argentina de fútbol

 


Mundial.

El triunfo de la selección argentina de fútbol sobre su similar de Argelia en el primer partido que jugó en el Mundial se festejó con sonido de bocinas en el centro de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

El personal de la Subsecretaría de Tránsito cortó la circulación vehicular en Belgrano y Padre Doglia y en Alsina y Moreno. Si esta es la medida que se tomará de aquí a futuro entonces para los próximos festejos solamente se podrá acceder a la plaza San Martín caminando o en bicicleta.

A diferencia de otros años no hubo nadie ofreciendo banderas argentinas en la zona céntrica.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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