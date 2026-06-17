Bocinazo en Chacabuco por el triunfo de la selección argentina de fútbol

Mundial.
El triunfo de la selección argentina de fútbol sobre su similar de Argelia en el primer partido que jugó en el Mundial se festejó con sonido de bocinas en el centro de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El personal de la Subsecretaría de Tránsito cortó la circulación vehicular en Belgrano y Padre Doglia y en Alsina y Moreno. Si esta es la medida que se tomará de aquí a futuro entonces para los próximos festejos solamente se podrá acceder a la plaza San Martín caminando o en bicicleta.
A diferencia de otros años no hubo nadie ofreciendo banderas argentinas en la zona céntrica.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en medio de los festejos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nadie lee el mural y los llenan de multas en Chacabuco
- Detenidos en Junín por intento de robo en un comercio
- Choque y despiste en la ruta 30
- Más datos sobre la búsqueda de la vecina de Chacabuco
- Alejandro: "Vamos a terminar con los ruidos molestos en Chacabuco"
- Ya se venden pasajes para las nueva paradas del tren Chacabuco - Retiro
- Muy llamativa la moto pero algo no cerró
No hay comentarios:
Publicar un comentario