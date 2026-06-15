Muy llamativa la moto pero algo no estaba bien en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe sobre el resultado de los operativos realizados este lunes.
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Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas con número de chasis adulterado (foto). Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono en la vía pública.
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