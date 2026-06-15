Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Muy llamativa la moto pero algo no estaba bien en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe sobre el resultado de los operativos realizados este lunes.



Volver a Chacabuquero.

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Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas con número de chasis adulterado (foto). Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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