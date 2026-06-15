Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Le robaron durante la noche de Chacabuco

Inseguridad.

Esta mañana se reportó un rojo en un sector alejado del centro de Chacabuco.



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El corte perfecto chanchería Chacabuco
El Corte Perfecto abre este lunes feriado

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron una moto que estaba en una quina, durante la madrugada. Ocurrió en Matheu a unas 14 cuadras del acceso Elguea - Román.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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