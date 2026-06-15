Salió en Chacabuco pero no volvió

Detalles.
En las últimas horas se desarrolló un control de Tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo un automóvil conducido por un menor de 17 años sin licencia de conducir; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria ni casco; una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda.
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