Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 15 de junio de 2026

Salió en Chacabuco pero no volvió

 

tránsito chacabuco

Detalles.

En las últimas horas se desarrolló un control de Tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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Se retuvo un automóvil conducido por un menor de 17 años sin licencia de conducir; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria ni  casco; una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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