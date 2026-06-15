Choque en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó contra un auto que estaba ingresando a un garaje. Solamente hubo daños materiales. ocurrió en ituzaingó entre Pellegrini y Quintana.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Emergencia en la laguna de Chacabuco
- Rescate en las afueras de Chacabuco
- Le robaron durante la noche de Chacabuco
- Salió en Chacabuco pero no volvió
- Robaron junto a la Fiscalía de Chacabuco y hubo persecución
- Buscan implementar una "mejora" para la seguridad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Les tocó a las motos de Chacabuco
- Daño en una vivienda de Chacabuco
- Video: Más datos del choque de motos con lesionados en Chacabuco
- Buena respuesta a la feria de Chacabuco
- Tiempo: El invierno llega con todo a Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Hallazgo en el centro - Incidentes
- Sancionaron a camioneros de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario