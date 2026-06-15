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lunes, 15 de junio de 2026

Choque en un barrio de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



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Una moto chocó contra un auto que estaba ingresando a un garaje. Solamente hubo daños materiales. ocurrió en ituzaingó entre Pellegrini y Quintana.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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