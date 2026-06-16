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martes, 16 de junio de 2026

Nueva opción para viajar con el tren Chacabuco - Retiro

 


Apelando a una combinación.

Ya están a la venta los pasajes para las nuevas paradas del tren de pasajeros que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Junín pasando por Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins.



Volver a Chacabuquero.

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Se trata de Cortinez, Cabred y Manzanares. Los boletos ya se pueden comprar de manera on line pero el servicio se iniciará recién el 22 de junio de 2026. Cortinez o Cortines es un polo gastronómico aunque para los habitantes de Chacabuco y la región puede convertirse en un enlace para viajar en colectivo a Luján (Línea 500) o en tren a Moreno por la estación Jauregui del Ferrocarril Sarmiento. Hay que tener en cuenta que al 16 de junio de 2026 viajar en colectivo directamente desde Chacabuco a Luján en colectivo cuesta de 22.000 a 29.000 pesos. En tren el pasaje se reduce a casi la mitad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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