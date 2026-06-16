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martes, 16 de junio de 2026

Nadie lee el mural y los llenan de multas en Chacabuco

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los operativos de control realizados este martes.



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Se retuvieron diez motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; nueve licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por girar en U; tres actas de infracción por conducir hablando por teléfono celular; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente; un acta de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública; n acta de infracción por estacionar sobre la ciclovía.

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