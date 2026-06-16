Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Agustín.
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- Horacio Agustín Zunino. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio a las 16.00.
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