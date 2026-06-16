Detenidos en Junín por intento de robo en un comercio

Hubo persecución.
Varias personas fueron detenidas por la Policía de Junín esta madrugada. Se las acusa de intentar robar un comercio y darse a la fuga.
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En horas de la madrugada, tras ser alertados por el sistema de emergencias 911 con base en Junín sobre un ilícito en proceso en un comercio del rubro agrícola ubicado en inmediaciones de calles Dr. Possio y Francia, efectivos del Comando de Patrullas, de UPPL y del Grupo Motorizado SASU se dirigen hasta allí. Al arribar al lugar, un vehículo Volkswagen Gol Trend color blanco se da raudamente a la fuga iniciándose una persecución la cual se extendió hasta la intersección de calles Yanquelen y Circunvalación en donde este vehículo detiene su marcha. Descendieron del mismo dos sujetos los cuales trataron de escapar corriendo, pero fueron aprehendidos por efectivos del Comando de Patrullas y de UPPL a escasos metros del lugar En el interior del vehículo fueron halladas barretas, masas, cortafierros, pinzas, cámara endoscopica, auriculares con micrófonos, escalera telescópica, guantes los que fueron secuestrados.
Continuando con las tareas investigativas se logra establecer que estos delincuentes se encontrarían apoyados por otros por lo que se coordina un trabajo en conjunto con operadores de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local. Tras ello y mediante una intensa saturación de móviles, en Avenida de Circunvalación y Ruta Nac 7, es interceptado un automóvil Ford Fiesta Kinetic color Blanco, sin dominio colocados. En el interior del rodado se hallaban cuatro sujetos, todos mayores de edad y oriundos del conurbano bonaerense, estableciéndose que resultaban ser también integrantes de la banda junto a los aprehendidos primeramente. Uno de ellos es oriundo de una localidad de Junín, mientras que el resto resultó ser del Conurbano. En el interior de este último coche fueron secuestradas amoladoras, discos de cortes, baterías, guantes, pasamontañas, y telefonía celular. Se procedió también al secuestro de los rodados, mientras que los seis delincuentes aprehendidos integrantes de la banda fueron trasladados a sede de Comisaría Primera por el delito de "Tentativa de robo agravado en poblado y en banda" y puestos a disposición de la Justicia.
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