Incendio en el centro de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un incendio en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en un auto que estaba circulando por la calle Buenos Aires. Según la conductora, cerca de la intersección con la calle Olavarría, el vehículo se detuvo y al darle contacto para tratar de volver a reiniciar la marcha tomó fuego una pérdida de combustible. Las llamas pudieron ser contenidas por los vecinos pero se pidió la presencia de bomberos para enfriar el motor. el vehículo sufrió daños.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hubo mudanza tras un misterioso incidente en Chacabuco
- Accidente en medio de los festejos en Chacabuco
- Bocinazo en Chacabuco por el triunfo de la selección argentina de fútbol
Todavía se habla de esto:
- Nadie lee el mural y los llenan de multas en Chacabuco
- Detenidos en Junín por intento de robo en un comercio
- Choque y despiste en la ruta 30
- Más datos sobre la búsqueda de la vecina de Chacabuco
- Alejandro: "Vamos a terminar con los ruidos molestos en Chacabuco"
- Ya se venden pasajes para las nueva paradas del tren Chacabuco - Retiro
- Muy llamativa la moto pero algo no cerró
No hay comentarios:
Publicar un comentario