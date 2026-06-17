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miércoles, 17 de junio de 2026

Incendio en el centro de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un incendio en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



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Ocurrió en un auto que estaba circulando por la calle Buenos Aires. Según la conductora, cerca de la intersección con la calle Olavarría, el vehículo se detuvo y al darle contacto para tratar de volver a reiniciar la marcha tomó fuego una pérdida de combustible. Las llamas pudieron ser contenidas por los vecinos pero se pidió la presencia de bomberos para enfriar el motor. el vehículo sufrió daños.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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