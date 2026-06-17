Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 17 de junio de 2026

Accidente entre camiones en un camino rural de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en un camino rural del partido de Chacabuco. Por esto sonó la sirena de los bomberos.. 



Volver a Chacabuquero.

chanchería El corte perfecto
Oferta del día en El Corte Perfecto

Estuvieron involucrados dos camiones. Un choque frontal. Se pidió la presencia de la policía de Chacabuco y de los Bomberos. ocurrió en el camino a La Noria, zona de la escuela 47. Hay un camión en una cuneta y una persona atrapada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Ministerio de Obras Públicas y el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Incendio en el centro de Chacabuco

- Hubo mudanza tras un misterioso incidente en Chacabuco

- Accidente en medio de los festejos en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)