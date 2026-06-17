Accidente entre camiones en un camino rural de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en un camino rural del partido de Chacabuco. Por esto sonó la sirena de los bomberos..
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Estuvieron involucrados dos camiones. Un choque frontal. Se pidió la presencia de la policía de Chacabuco y de los Bomberos. ocurrió en el camino a La Noria, zona de la escuela 47. Hay un camión en una cuneta y una persona atrapada.
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