Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 17 de junio de 2026

Vecinos citados por el Ministerio de Obras Públicas y el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Urgente

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Sebastián Miguel Rotondaro, y Celia del Pilar Curcio.

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Oposición. Se cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de

Chacabuco que se detallan a continuación, ante el Ministerio de Obras Publicas de la provincia, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 N° 1267 PB e/ 58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9 a 14: 


Barrio: Chacabuco 16 Viviendas Novios

Casa N° 7

Mohr Natalia Cecilia

DNI 25817461

Fernandez Fabian Alejandro

DNI 22635011


Casa N° 14

Lasala Maria Juliaηa

DNI 25475244


Barrio: Chacabuco 50 Viviendas 

Avenida Alsina 284 Lote N° 4 Mz 387-A

Borguetti Ruben Omar

DNI 11662425


Barrio: Chacabuco 29 Vivienda

Casa N° 9 Mz 527-A

Esteche Gomez Elisa Mercedes

DNI 94776117


Casa N° 14 Mz 527-B

Cajales Andrea Alejandra

DNI 23467081

Drisdale Mario Ariel

DNI 24352931


Casa N° 15 Mz 527-B

D'Andrea Romina Gisela

DNI 29652156


Barrio: Chacabuco 100 Viviendas

Casa Nº 15 Mz 387 C

Gallo Jonatan Daniel

DNI 36036380

Diaz Elsa Carolina

DNI 36095631


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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