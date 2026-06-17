Vecinos citados por el Ministerio de Obras Públicas y el Juzgado de Paz de Chacabuco

Urgente
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Sebastián Miguel Rotondaro, y Celia del Pilar Curcio.
.
Oposición. Se cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de
Chacabuco que se detallan a continuación, ante el Ministerio de Obras Publicas de la provincia, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 N° 1267 PB e/ 58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9 a 14:
Barrio: Chacabuco 16 Viviendas Novios
Casa N° 7
Mohr Natalia Cecilia
DNI 25817461
Fernandez Fabian Alejandro
DNI 22635011
Casa N° 14
Lasala Maria Juliaηa
DNI 25475244
Barrio: Chacabuco 50 Viviendas
Avenida Alsina 284 Lote N° 4 Mz 387-A
Borguetti Ruben Omar
DNI 11662425
Barrio: Chacabuco 29 Vivienda
Casa N° 9 Mz 527-A
Esteche Gomez Elisa Mercedes
DNI 94776117
Casa N° 14 Mz 527-B
Cajales Andrea Alejandra
DNI 23467081
Drisdale Mario Ariel
DNI 24352931
Casa N° 15 Mz 527-B
D'Andrea Romina Gisela
DNI 29652156
Barrio: Chacabuco 100 Viviendas
Casa Nº 15 Mz 387 C
Gallo Jonatan Daniel
DNI 36036380
Diaz Elsa Carolina
DNI 36095631
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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