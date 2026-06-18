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jueves, 18 de junio de 2026

Allanamientos contra degenerados en Chacabuco y la zona

 


Procedimiento.

En las últimas horas se llevó a cabo un operativo de la Justicia bonaerense en domicilios de la región y la provincia de Buenos Aires 



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Se trata de una iniciativa para demorar a personas que comparten imágenes de abuso sexual de menores a través de internet y también contra el grooming. en la región allanamientos en domicilios de Chacabuco, Junín, Florentino Ameghino y General Arenales. en total se allanaron 121 domicilios. se identificó a 111 personas de 15 a 75 años de edad y fueron secuestrados equipos informáticos y celulares para su peritaje. Además, se identificó a cuatro posibles víctimas que compartían vivienda con los investigados.

Participaron agentes de la Policía Federal y personal de las distintas fiscalías del territorio bonaerense. Según trascendió en Chacabuco solamente hubo un allanamiento que se llevó a cabo durante el miércoles.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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