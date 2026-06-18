Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 18 de junio de 2026

Procedimiento por robo terminó con un hallazgo en el partido de Chacabuco

 


Caso.

Personal de la Patrulla Rural de Chacabuco realizó un allanamiento en las últimas horas.



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Fue a raíz de una denuncia por el robo del motor de una máquina en el Cuartel VII. Se llevó a cabo un procedimiento en Rawson en dónde no sólo se secuestró el motor sino también un frasco que contenía marihuana. La información fue publicada por la Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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