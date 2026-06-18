Procedimiento por robo terminó con un hallazgo en el partido de Chacabuco

Caso.
Personal de la Patrulla Rural de Chacabuco realizó un allanamiento en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Fue a raíz de una denuncia por el robo del motor de una máquina en el Cuartel VII. Se llevó a cabo un procedimiento en Rawson en dónde no sólo se secuestró el motor sino también un frasco que contenía marihuana. La información fue publicada por la Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Detuvieron a un prófugo en Chacabuco
- Allanamientos contra degenerados en Chacabuco y la zona
- Tránsito: Varias intimaciones contra vehículos de este tipo este tipo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Gestiones en La Plata por un problema de Chacabuco
- Accidente entre camiones en un camino rural de Chacabuco
- Vecinos citados por el Ministerio de Obras Públicas y el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incendio en el centro de Chacabuco
- Hubo mudanza tras un misterioso incidente en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario