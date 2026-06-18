Mix de Chacabuco: Ganadores de un sorteo - Acrobacias en bicicleta - Reunión por el nuevo parque

Breves.
Ganadores. Esta mañana se llevó a cabo el sorteo del Bono Contribución de la asociación Miguel Máximo Gil de Chacabuco. Los ganadores fueron: Maximiliano Postararo; Agustina Ortiz; Alessandro Sardi Alessandro; Graciela Michelli; Cecilia Zucotti. Cada uno obtuvo un premio aportado por un negocio de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Stunt. Este sábado un joven brasileño arribará a Chacabuco para desarrollar una jornada de acrobacias en bicicleta en el Parque Recreativo Municipal. Se llama Jeferson Nahuel. La actividad comienza a las 15.30. Ya ha estado en Chacabuco con los ciclistas que suelen hacer piruetas en la plaza San Martín.
Fotovoltaico. Esta mañana en Castilla la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco organizó una recorrida por el predio cedido por la Municipalidad que ocupará el Parque Fotovoltaico de la localidad. La foto que encabeza esta publicación ilustra lo ocurrido.
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