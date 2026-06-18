En un día de lluvia hubo récord en un tipo de infracción en Chacabuco

Detalles.
Este es el informe diario del área de Tránsito de Chacabuco. Se destacó la cantidad de un tipo de infracción.
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Se labraron 31 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Cuatro actas de infracción por girar a la izquierda. Se retuvo una licencia de conducir por circular a contramano. Se labraron dos actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública. Se labró acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad
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