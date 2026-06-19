Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Juan Pablo Martínez, Hugo Daniel Salaro, Marta Hortensia Lopolito, Julia Margarita Conlon.
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