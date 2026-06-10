miércoles, 10 de junio de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Graciela Elena Badaracco. Chacabuco, 4 de junio de 2026; Saturnina Felisa Orué. Chacabuco, 5 de junio de 2026.

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