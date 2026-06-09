Golía explicó el sentido de las nuevas luminarias LED de Chacabuco

Además, la agenda del intendente para este miércoles.
Siguiendo con el plan de recuperación e iluminación de plazas y plazoletas, en esta oportunidad se realizó un recambio de luces LED, las cuales además de mejorar la claridad durante las noches, también generan un importante ahorro en el consumo energético.
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"De esta manera, el municipio reduce considerablemente los costos mensuales del servicio eléctrico gracias a la incorporación de estos nuevos equipos LED", manifestó el Intendente Municipal, Darío Golía, quien destacó esta tarde que se continúa trabajando en políticas de ahorro energético y reducción de costos económicos para el municipio.
Golía participará este miércoles 10 de junio de 2026 en la inauguración de 8 cuadras de luminarias LED en el barrio “La Construcción”.
Cabe destacar que el plan de iluminación LED que viene llevando adelante el Municipio, en lo que respecta al alumbrado público, mejora la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo la seguridad vial y urbana.
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