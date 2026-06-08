Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Ya se tienen datos de la última lluvia que cayó en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El registro de lluvias de los bomberos voluntarios llegó a los 32 milímetros. Según el servicio meteorológico nacional hay probabilidad de lluvias aisladas hasta la tarde. Ya no hay alerta meteorológica para Chacabuco y la zona.
Registros de lluvia de OHiggins, Rawson, Irala, y Los Indios compartidos por una Cooperativa agropecuaria:
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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