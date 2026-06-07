domingo, 7 de junio de 2026

Vecinos de Chacabuco en el último adiós al Indio Solari

 

funeral del indio solari

Villa Domínico.

Muchos vecinos de Chacabuco y la zona viajaron a Villa Domínico para participar en el funeral del cantante Indio Solari.



Volver a Chacabuquero.

funeral del Indio Solari en Villa Domínico

Llegaron temprano a Avellaneda de distintas maneras y esperaron pacientemente en la larga fila para poder darle el último adiós al conocido músico y poeta del rock argentina.

Video:


Sabrina compartió fotos con Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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