sábado, 6 de junio de 2026

Robo en un barrio de Chacabuco

 


Día. 

Esta mañana se reportó un robo en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un añbañil llamó a la Policia para dar cuenta de la sustracción de herramientas de una obra en construcción. Fue dañada una puerta. Ocurrió en inmediaciones de Sosa y General Pinto.


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