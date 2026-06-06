Día.
Esta mañana se reportó un robo en un barrio de Chacabuco.
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Un añbañil llamó a la Policia para dar cuenta de la sustracción de herramientas de una obra en construcción. Fue dañada una puerta. Ocurrió en inmediaciones de Sosa y General Pinto.
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