Les sobraban dos ruedas para estar ahí y los multaron en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control de este jueves en Chacabuco.
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Una mujer se resistió a entregar la moto y se tuvo que llamar a la Policía para que lo haga. Agentes de Tránsito retuvieron una moto que estaba estacionada afuera de una casa. Fue porque no tenía chapa patente. El dueño creyó que se la habían robado y llamó a la Policía. Ahí le informaron lo que había sucedido.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas sin chapa patente; y seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron tres actas de infracción por poda sin autorización; dos actas de infracción por girar a la izquierda; dos actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública; y 14 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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