miércoles, 3 de junio de 2026

Susto en la noche de Chacabuco

 


Salida de bomberos.

esta vez yo registró una emergencia en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Los vecinos llamaron a una dotación porque captaron una fuga de gas de un auto que estaba estacionado.  Ocurrió en Catamarca entre Pueyrredón y San Lorenzo. la emergencia pudo ser rápidamente solucionada aunque no se supo de quién era el vehículo.


Ruta. En inmediaciones del desvío de la ruta 7 a la 191 esta noche personal del SAME asistió y trasladó a un camionero que sufrió un problema de salud.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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