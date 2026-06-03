Susto en la noche de Chacabuco

Salida de bomberos.
esta vez yo registró una emergencia en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos llamaron a una dotación porque captaron una fuga de gas de un auto que estaba estacionado. Ocurrió en Catamarca entre Pueyrredón y San Lorenzo. la emergencia pudo ser rápidamente solucionada aunque no se supo de quién era el vehículo.
Ruta. En inmediaciones del desvío de la ruta 7 a la 191 esta noche personal del SAME asistió y trasladó a un camionero que sufrió un problema de salud.
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