Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Norberto Alfredo Di Paolo, 27 de mayo de 2026; María Teresa Falabella, 28 de mayo de 2026; Juan Carlos Zotarelli, 28 de mayo de 2026;
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