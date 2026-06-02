martes, 2 de junio de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Norberto Alfredo Di Paolo, 27 de mayo de 2026; María Teresa Falabella, 28 de mayo de 2026; Juan Carlos Zotarelli, 28 de mayo de 2026; 

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