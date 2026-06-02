Que en paz descansen: Héctor.
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- Obdulio Héctor Ferraro "Tata". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Catamarca 779. Sepelio a las 16.00
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