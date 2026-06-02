martes, 2 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: Héctor. 

 

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   -  Obdulio Héctor Ferraro "Tata". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Catamarca 779. Sepelio a las 16.00

-


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