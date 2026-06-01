Así como lo ven le cobraron una multa en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria dos de las mismas sin chapa patente; y ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron cuatro actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido, sobre la vereda (foto de la nota); dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública.
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