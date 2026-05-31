Quedaron mal parados en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado de los operativos de control de este domingo.
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Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria tres de las mismas sin chapa patente; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo rampa de discapacidad; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad; un acta de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido línea amarilla.
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