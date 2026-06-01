lunes, 1 de junio de 2026

Mix de Chacabuco: Encendieron luces LED - Encuentro de Artes Marciales - Expo de danzas árabes y ritmos urbanos

 


Esta noche.

Luces. Esta noche se entendieron las luminarias LED de cuadras de las calles Vicente López y Olavarría. Se trata de una obra solicitada a través del presupuesto participativo.



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Encuentro. Este sábado en el Polideportivo Municipal se realizará el primer encuentro de escuelas de artes marciales de Chacabuco. Será de 14.00 a 19.00 en  el Día de las Arte Marciales.

Danzas. El domingo desde las 10.00 en el Polideportivo Municipal habrá una exposición de escuelas de danzas árabes  y de ritmos urbanos.


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