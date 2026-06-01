Mix de Chacabuco: Encendieron luces LED - Encuentro de Artes Marciales - Expo de danzas árabes y ritmos urbanos

Esta noche.
Luces. Esta noche se entendieron las luminarias LED de cuadras de las calles Vicente López y Olavarría. Se trata de una obra solicitada a través del presupuesto participativo.
Volver a Chacabuquero.
Encuentro. Este sábado en el Polideportivo Municipal se realizará el primer encuentro de escuelas de artes marciales de Chacabuco. Será de 14.00 a 19.00 en el Día de las Arte Marciales.
Danzas. El domingo desde las 10.00 en el Polideportivo Municipal habrá una exposición de escuelas de danzas árabes y de ritmos urbanos.
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