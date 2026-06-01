Policiales de Chacabuco: Policías en un gran allanamiento - Le robaron - Camionero en apuros

Casos.
Allanamiento. Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental de Chacabuco participó en un amplio allanamiento realizado en el Barrio La Celeste de Junín por un sumario que incluyó una persona herida con un arma de fuego y un perro lesionado con balines, además de daños. Se sumaron a fuerzas de otros distritos. Fueron secuestrados 12 teléfonos celulares, 1 rifle de aire comprimido, una ballesta, 2 handies y 1 pistola calibre 22 con balas. No hubo detenidos.
Volver a Chacabuquero.
Robo. En la noche del domingo fue robada una moto Keller 110 de la parte externa de una vivienda ubicada en inmediaciones de Corrientes y Óliden. Quien tenga datos que llame al 911.
Caminero. En horas de la medianoche un camionero que estaba estacionado esperando para descargar escuchó ruidos en la parte de la caja. Cuando se bajó para ver lo que pasaba, vio que un sujeto había desatado la lona. Al verse descubierto, el sospechoso se dio a la fuga. Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y Andrés de Vera.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- En estos puntos de Chacabuco hay Dispositivos que pueden salvar vidas
- Denunció que le robaron mientras viajaba a Chacabuco
- Se retuvo una moto por varias infracciones en Chacabuco
- Quedaron mal parados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Disturbios en la noche de Chacabuco
- Vuelve "bomberos por un día" a Chacabuco
- Más datos del violento choque del anochecer de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco combatieron incendios y algo más
- Incidente en el centro de Chacabuco
- Buenas noticias para los fondos de Chacabuco aunque con reparos
- Últimas semanas para hacer la VTV en Chacabuco
- Se viene una semana con un tiempo que se puede descomponer en Chacabuco
- Se nota por qué secuestraron esta moto en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario