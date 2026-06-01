lunes, 1 de junio de 2026

Se retuvo una moto por varias infracciones en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que se retuvo una motocicleta porque su conductor circulaba en estado de alcoholemia positivo, sin casco, cédula de identificación vehicular y seguro obligatorio.



Volver a Chacabuquero.

Además se labró un acta de infracción por estacionar en zona no permitida contra un camión.


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