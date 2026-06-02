martes, 2 de junio de 2026

Faltante en un campo de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Ruralidad.

Un vecino puso en conocimiento de una fuerza de seguridad de Chacabuco que constató un robo.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Le faltaron 2 caballos de un campo ubicado en el Cuartel V del partido de Chacabuco. La Patrulla Rural estuvo en el lugar.


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