Un medio nacional dedicó una nota a un ilustre hijo de Chacabuco

Temporada.
Un medio nacional dedicó una nota un conocido hijo de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Clarín, que publicó un articulo sobre el futbolista Daniel Alberto Passarella aprovechando que se viene el Mundial 2026. El texto gira en torno a la previa y los inicios de la 3 Copas de la FIFA en las que el kaiser firmó parte de la selección teniendo en cuenta que cumple años el 25 de Mayo por lo que solía pasar su aniversario convocado.
Se profundiza sobre todo en México 86, porque según Clarín, Passarella "fue campeón del mundo, pero ni siquiera pudo ocupar un lugar en el banco de suplentes", por problemas de salud. De hecho, el medio baraja tres hipótesis sobre lo que motivó la enfermedad del defensor argentino. La nota completa se puede leer en el sitio web de Clarín.
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