Una vecina denunció un robo en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sustrajeron la batería de un auto. Ocurrió en Aristóbulo del Valle entre Ituzaingó y Almafuerte. El coche es un Renault Twingo que estaba estacionado en la calle.
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