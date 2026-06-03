miércoles, 3 de junio de 2026

Una vecina denunció un robo en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sustrajeron la batería de un auto. Ocurrió en Aristóbulo del Valle entre Ituzaingó y Almafuerte. El coche es un Renault Twingo que estaba estacionado en la calle.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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