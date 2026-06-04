Salida de Bomberos en Chacabuco por un incendio

Emergencia en la madrugada.
La sirena de bomberos fue motivado por un incendio en una vivienda. Ocurre en Viamonte y Pinto.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un departamento. Varias personas fueron evacuadas. Se trata de personas que viven en otros departamentos. Tres dotaciones fueron enviadas al lugar. También se pidió asistencia médica para una persona.
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