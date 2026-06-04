jueves, 4 de junio de 2026

Salida de Bomberos en Chacabuco por un incendio

 

Emergencia en la madrugada.

La sirena de bomberos fue motivado por un incendio en una vivienda. Ocurre en Viamonte y Pinto.



Volver a Chacabuquero.

cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Se trata de un departamento. Varias personas fueron evacuadas. Se trata de personas que viven en otros departamentos. Tres dotaciones fueron enviadas al lugar. También se pidió asistencia médica para una persona.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

 
on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)