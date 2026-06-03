miércoles, 3 de junio de 2026

Dejó la puerta abierta y entró la multa en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados este miércoles en Chacabuco.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas por circular a contramano con su licencia de conducir vencida. Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por circular sin verificación técnica vehicular; ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por conducir hablando por teléfono celular; nueve actas de infracción por girar a la izquierda; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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