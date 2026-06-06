Otra vez los camiones fueron los más multados en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control de este viernes.
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Operativo de prevención en distintos puntos de la ciudad y recorrido de móviles y motos de tránsito donde se labraron 14 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida. Se retuvieron 5 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco Tres de las mismas sin chapa patente. Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por sacar basura a la vía pública. Se secuestraron dos equinos sueltos en la vía pública. Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por circular hablando por teléfono celular; un acta de infracción por ruidos molestos con música alta. Total 36 actas de infracciones.
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