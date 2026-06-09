martes, 9 de junio de 2026

Les robaron a unos vecinos de Chacabuco

 


Últimas horas.

Unos vecinos dieron a conocer un hecho delictivo sucedido en las últimas horas en Chacabuco.



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Chanchería el Corte Perfecto

Les robaron un televisor de 32 pulgadas marca Kanji, un parlante, una bomba de barre fondo y una garrafa. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y Artigas. Publicaron la situación en las redes sociales. Ante cualquier novedad, llamar al 911.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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