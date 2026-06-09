Les robaron a unos vecinos de Chacabuco

Últimas horas.
Unos vecinos dieron a conocer un hecho delictivo sucedido en las últimas horas en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Les robaron un televisor de 32 pulgadas marca Kanji, un parlante, una bomba de barre fondo y una garrafa. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y Artigas. Publicaron la situación en las redes sociales. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
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