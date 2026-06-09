martes, 9 de junio de 2026

Altercado entre mujeres en un barrio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Un mujer de 43 años acusó a otra de agredirla, en la mañana de este martes en un sector de Chacabuco



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el Corte Perfecto

La mujer llamó a la policía y mostró lesiones en los brazos. Tendría intenciones de radicar una denuncia. Al parecer, el conflicto tiene su génesis en la falta de pago del alquiler de una vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y 25 de Mayo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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