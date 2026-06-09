Altercado entre mujeres en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Un mujer de 43 años acusó a otra de agredirla, en la mañana de este martes en un sector de Chacabuco
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La mujer llamó a la policía y mostró lesiones en los brazos. Tendría intenciones de radicar una denuncia. Al parecer, el conflicto tiene su génesis en la falta de pago del alquiler de una vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y 25 de Mayo.
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