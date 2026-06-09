martes, 9 de junio de 2026

Parece que no pasa nada pero en la foto se muestra una infracción en Chacabuco

Detalles

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos de control de este martes.



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Chanchería el Corte Perfecto

Se labraron 11 actas de infección por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido en línea amarilla; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido en doble fila (foto); seis actas de infracción por girar a la izquierda; n acta de infracción por sacar escombros a la vía pública. A las fotos las envía Tránsito y son tomadas por sus agentes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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