martes, 9 de junio de 2026

Vecinos citados por una sucesión en Chacabuco

 

Urgente.

 El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco a cargo del Dr. Miguel Angel Rossetti, cita por 10 días a causahabientes del sr. Bautists Masci, y/o aquellas personas que se consideren con derechos sobre los inmuebles designados catastralmente como 1) Circ. I; Sección: H; Quinta: 593; Parcela: 1; Partida Inm. 026 - 012034-4, 2) Circ. I; Sección: H; Quinta: 601; Parcela: 1; Partida Inm. 026 - 022430-1 y 3) Circ. I; Sección: H; Quinta: 649; Parcela: 1;Partida Inm. 026 - 002621 - 6, todos del partido de Chacabuco (026), a fin de que tomen la intervención que por derecho corresponda en los autos caratulados “Dipalma Gerardo Gastón Antonio y Otro c/Sucesores de Bautista Masci y Otros/Prescripción Adquisitiva Vicenal (Larga)” Expte. 30886/2016 bajo apercibimiento de ser designado Defensor de Pobres y Ausentes “ad-hoc” para que los represente. Chacabuco, 20 de mayo de 2026.



Volver a Chacabuquero.


Chanchería el Corte Perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)