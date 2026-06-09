Vecinos citados por una sucesión en Chacabuco

Urgente.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco a cargo del Dr. Miguel Angel Rossetti, cita por 10 días a causahabientes del sr. Bautists Masci, y/o aquellas personas que se consideren con derechos sobre los inmuebles designados catastralmente como 1) Circ. I; Sección: H; Quinta: 593; Parcela: 1; Partida Inm. 026 - 012034-4, 2) Circ. I; Sección: H; Quinta: 601; Parcela: 1; Partida Inm. 026 - 022430-1 y 3) Circ. I; Sección: H; Quinta: 649; Parcela: 1;Partida Inm. 026 - 002621 - 6, todos del partido de Chacabuco (026), a fin de que tomen la intervención que por derecho corresponda en los autos caratulados “Dipalma Gerardo Gastón Antonio y Otro c/Sucesores de Bautista Masci y Otros/Prescripción Adquisitiva Vicenal (Larga)” Expte. 30886/2016 bajo apercibimiento de ser designado Defensor de Pobres y Ausentes “ad-hoc” para que los represente. Chacabuco, 20 de mayo de 2026.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- No los salvó ni la cruz roja ni la luz verde contra las multas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pesar por un fallecimiento en el Hospital de Junín
- Realizan reformas en una dependencia municipal de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pedido de auxilio - Intrusos - Inspección
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Accidente en la ruta en Chacabuco
- Secuestraron motos antes de la lluvia en Chacabuco
- Le robaron a un adolescente en un barrio
No hay comentarios:
Publicar un comentario