Daño en un barrio de Chacabuco

Problemas.
Este mediodía un vecino reportó ante la policía un daño sufrido en su vivienda.
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Sostuvo ante la fuerza de seguridad que parte de un árbol que estaba siendo podado en una casa lindera cayó sobre la reja de su casa y la dañó. Ocurrió en inmediaciones de Laprida y Juan Manuel de Rosas. Al parecer, los podadores tenían las autorizaciones correspondientes.
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