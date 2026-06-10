Donación de futbolistas de Chacabuco

Reunión.
Los jugadores de fútbol senior de Chacabuco acordaron una donación de dinero.
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Se acordó en una reunión en la que participaron el director de Deportes Jorge Giménez, el Coordinador del Parque Recreativo Sebastián Papada y los jugadores Pablo Errasti y Sr. Néstor Alcoba. Los fondos serán usados para mantener la cancha del Parque Recreativo donde se juegan los campeonatos de fútbol senior.
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