miércoles, 10 de junio de 2026

Donación de futbolistas de Chacabuco

 


Reunión.

Los jugadores de fútbol senior de Chacabuco acordaron una donación de dinero.



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Oferta de El Corte Perfecto

Se acordó en una reunión en la que participaron el director de Deportes Jorge Giménez, el Coordinador del Parque Recreativo Sebastián Papada y los jugadores  Pablo Errasti y Sr. Néstor Alcoba. Los fondos serán usados para mantener la cancha del Parque Recreativo donde se juegan los campeonatos de fútbol senior.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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