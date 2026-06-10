Se realizó otro sorteo de Chacabuco para Todos II

Anochecer.
En el anochecer de este día miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo de parcelas del programa "Chacabuco para Todos II".
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El acto se desarrolló en la planta alta del Palacio Municipal, con la presencia del intendente Rubén Darío Golía. Lo que se puso en juego es la ubicación de los lotes asignados a 5 afiliados del sindicato Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y miembros de la Cooperativa de Trabajo "El Origen". Los tierras están ubicadas en la quinta 305, en 825 entre Muro y Delaudo; y en la quinta 324, en Soler y Mateo Barón. Acompañaron el acto dirigentes de ambas instituciones.
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