Mix de Chacabuco: Participación en un fallecimiento - Gestiones por la zona - Caminos de Haroldo

Breves.
Participación. El Intendente Municipal, Darío Golía "acompaña en el dolor a familiares y amigos ante la partida de Claudia Leissarrague , quien desempeñaba funciones como Directora Escuela Primaria N° 11 en la localidad de Rawson".
Volver a Chacabuquero.
"Acompañamos desde el Municipio de Chacabuco a sus seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración por su eterno descanso", se dijo en un comunicado.
Zona. La defensa del régimen ampliado de Zona Fría reunió ayer martes a gran parte del peronismo en el Senado de la Nación. Intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales del kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof participaron de una convocatoria para rechazar la quita del beneficio que impulsa el gobierno de Javier Milei y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La actividad se desarrolló mientras crecen las gestiones para intentar bloquear el proyecto en el Senado. A contrarreloj, la oposición busca reunir los votos necesarios para impedir que avance la eliminación o reducción del régimen que beneficia a usuarios de distintas regiones del país, entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El Municipio de Chacabuco estuvo representado por el Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro. También participaron de la reunión la diputada provincial Micaela Olivetto y los concejales Rosana Chielli, Laura Mansilla y Santiago Carnaghi.
Al finalizar el encuentro, Moro resaltó que, si esta medida no se frena, “12 mil familias de Chacabuco van a sufrir un aumento en las tarifas de gas que rondaría entre un 25 y un 50 por ciento en el recibo mensual”.
Caminos. La actividad "Los caminos de Haroldo" se reprograma para este sábado 13 de junio.a las 10:00 en el Arco de Chacabuco. Depende de las condiciones meteorológicas. Se suspende por lluvia
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