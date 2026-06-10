miércoles, 10 de junio de 2026

Lo encontraron en pleno centro de Chacabuco



Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados este miércoles.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron dos motocicletas por circular sin licencia de conducir una de las mismas circular a contramano; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente,; un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública; dos actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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