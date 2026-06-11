Puede haber cambios en el tiempo para Chacabuco este fin de semana largo

Para tener en cuenta.
Se viene un fin de semana largo en Argentina y lo que deparará el tiempo para Chacabuco genera incertidumbre en la población.
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Arranca el Mundial de Fútbol y se comienza a transitar la recta final del otoño. Se pronóstico probabilidad de lluvias para la noche del sábado. Por el momento son precipitaciones aisladas. No obstante, lo que más puede pesar es la baja en las temperaturas en medios de días nublados. De -2 a 4 grados van las mínimas pronosticadas.
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