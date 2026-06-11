Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 11 de junio de 2026

Puede haber cambios en el tiempo para Chacabuco este fin de semana largo

 


Para tener en cuenta.

Se viene un fin de semana largo en Argentina y lo que deparará el tiempo para Chacabuco genera incertidumbre en la población.



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Arranca el Mundial de Fútbol y se comienza a transitar la recta final del otoño. Se pronóstico probabilidad de lluvias para la noche del sábado. Por el momento son precipitaciones aisladas. No obstante, lo que más puede pesar es la baja en las temperaturas en medios de días nublados. De -2 a 4 grados van las mínimas pronosticadas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278







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